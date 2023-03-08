Канада готова потратить 2,2 миллиона долларов на разминирование Украины

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что его страна выделяет 2,2 млрд долларов на разминирование украинских территорий.

Он напомнил, что канадская сторона организовала обучение украинских саперов в Польше, и уточнил, что эта программа будет продлена.

Канада также планирует направить своих инструкторов для обучения украинских военных медицинским навыкам.

Еще одним направлением канадской помощи станет участие страны в поставках Украине оборудования для энергосистем вместе с ЕС.