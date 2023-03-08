Капуста, которая даёт урожай при любых условиях
Сортов, гибридов великое множество. С каждым годом становится всё больше и разнообразнее выбор.
Я не люблю неосознанно подходить к выбору семян капусты, а тем более выбирать понравившейся картинке. Вот уже не один год высаживаю гибрид Мегатон, этот гибрид даёт хороший урожай даже в неудачное лето. Даже при самых неудачных условиях выращивания даёт отличный урожай.
Для меня Мегатон беспроигрышный вариант, зачем сажать другие сорта, если есть Мегатон. Бывает если что то с погодой, всё равно получим урожай, немного поменьше по размеру, но вырастут обязательно.
Лучшими предшественниками для капусты являются томаты, огурцы, картофель. Мегатон среднепоздний гибрид.
Имеет массу достоинств:
Морозоустойчивость и устойчивость к любой непогоде.
Устойчив к растрескиванию.
Ему не страшны такие болезни, как серая гниль, фузариозное увядание и кила.
Кочерыга в созревшем овоще очень маленькая.
Отличные вкусовые качества.
Идеальна для засолки квашения.
Кочан плотный, белоснежный, сочный и вкусный.
Выращиваю рассаду капусты в стаканчиках, при пересадке не травмируется корневая система. всё быстро и хорошо приживается.
Опубликовано: Ангелина Крент