Капуста, которая даёт урожай при любых условиях

Сортов, гибридов великое множество. С каждым годом становится всё больше и разнообразнее выбор.

Я не люблю неосознанно подходить к выбору семян капусты, а тем более выбирать понравившейся картинке. Вот уже не один год высаживаю гибрид Мегатон, этот гибрид даёт хороший урожай даже в неудачное лето. Даже при самых неудачных условиях выращивания даёт отличный урожай.

Для меня Мегатон беспроигрышный вариант, зачем сажать другие сорта, если есть Мегатон. Бывает если что то с погодой, всё равно получим урожай, немного поменьше по размеру, но вырастут обязательно.

Лучшими предшественниками для капусты являются томаты, огурцы, картофель. Мегатон среднепоздний гибрид.

Имеет массу достоинств:

Морозоустойчивость и устойчивость к любой непогоде.

Устойчив к растрескиванию.

Ему не страшны такие болезни, как серая гниль, фузариозное увядание и кила.

Кочерыга в созревшем овоще очень маленькая.

Отличные вкусовые качества.

Идеальна для засолки квашения.

Кочан плотный, белоснежный, сочный и вкусный.

Выращиваю рассаду капусты в стаканчиках, при пересадке не травмируется корневая система. всё быстро и хорошо приживается.