Журналиста Херша насмешила статья NYT о причастности Украины к подрыву «Северных потоков»

Представители СМИ обратились к американскому журналисту Сеймуру Хершу с просьбой прокомментировать возможную причастность Украины к подрыву «Северных потоков».

Ранее в издании The New York Times был опубликован материал о том, что за взрывами на газопроводах могла стоять проукраинская группировка.

В ответ Херш рассмеялся и сказал, что не будет давать комментариев по данному вопросу, поскольку не является официальным лицом.

Он также обратил внимание на то, что в статье не названы источники, из которых была получена информация.