Пентагон похвалил Украину за повышение уровня кибербезопасности
2023-03-08 01:58
Пол Накасоне, возглавляющий Киберкомандование американских вооруженных сил, сообщил о повышении уровня кибербезопасности на Украине.
Он назвал страну способным партнером и заявил, что эту ситуацию следует рассматривать в качестве примера грамотных и оперативных действий.
Накасоне подчеркнул, что если союзники США способны качественно защищать свое киберпространство, то для ССША это очень важно в плане безопасного обмена информацией.
Ранее представитель Российской Федерации в ООН Ирина Тяжлова заявила, что Украину включили в состав «киберНАТО».
Опубликовано: Светлана Репина