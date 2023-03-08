Пентагон похвалил Украину за повышение уровня кибербезопасности

Пол Накасоне, возглавляющий Киберкомандование американских вооруженных сил, сообщил о повышении уровня кибербезопасности на Украине.

Он назвал страну способным партнером и заявил, что эту ситуацию следует рассматривать в качестве примера грамотных и оперативных действий.

Накасоне подчеркнул, что если союзники США способны качественно защищать свое киберпространство, то для ССША это очень важно в плане безопасного обмена информацией.

Ранее представитель Российской Федерации в ООН Ирина Тяжлова заявила, что Украину включили в состав «киберНАТО».