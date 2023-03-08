Al Mayadeen: США не смогут выстоять против «китайского дракона» и «русского медведя» одновременно

Издание Al Mayadeen пишет, что США не смогут одержать победу над Китаем и Россией одновременно.

Авторы материала считают, что Соединенным Штатам следует смириться с поражением, тем более, что пандемия и украинский конфликт показали скорый заказ Америки.

В статье говорится, что США вводят санкции против стран, не согласных с их гегемонией. Такими государствами являются Россия, Иран и Китай.

Однако и РФ, и КНР намерены снова стать великими державами, вне зависимости от мнения США по этому поводу.