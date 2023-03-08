Венгрия опровергла сообщения об обучении украинских военных
2023-03-08 03:20
Минобороны Венгрии опубликовало официальное сообщение о том, что украинские военные не проходят обучение в стране.
При этом в ведомстве признали, что венгерская сторона занимается подготовкой военных медиков из Украины.
В венгерском Минобороны подчеркивают, что никогда не скрывали эту информацию и озвучивали ее еще несколько месяцев назад.
Ранее глава Минобороны Словакии Ярослав Надь заявил, что Венгрия проводит обучение украинских военных, но не признается в этом.
Опубликовано: Светлана Репина