NYT: Украина получила военные разработки Южной Кореи через Польшу

Издание The New York Times пишет, что на Украину попали военные разработки Южной Кореи, хотя эта страна отказалась поставлять свое оружие Киеву.

Южная Корея запрещает реэкспорт оружия, однако Польша передала украинской армии гаубицы AHS Krab, построенные на южнокорейской платформе.

Министерство обороны Южной Кореи отказалось отвечать на вопросы журналистов по этому поводу, поэтому отношение страны к данной ситуации неизвестно.

Ранее в Сеуле заявили, что пока южнокорейские власти не готовы передавать вооружения украинским военным.