Боррель намекнул на проблемы со вступлением Грузии в ЕС из-за принятия закона об иноагентах

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает, что принятый в Грузии закон об иноагентах не сочетается с желанием страны ступить в Евросоюз.

Принятие этого закона он назвал плохим сценарием развития событий для Грузии и для ее народа.

Боррель подчеркнул, что данный закон не ответствует стандартам и ценностям Евросоюза, а также призвал уважать права граждан на мирный протест.

Ранее сообщалось, что после принятия грузинским парламентом закона об иноагентах в Тбилиси начались массовые протесты и столкновения с полицией.