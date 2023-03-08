Боррель намекнул на проблемы со вступлением Грузии в ЕС из-за принятия закона об иноагентах
2023-03-08 03:48
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает, что принятый в Грузии закон об иноагентах не сочетается с желанием страны ступить в Евросоюз.
Принятие этого закона он назвал плохим сценарием развития событий для Грузии и для ее народа.
Боррель подчеркнул, что данный закон не ответствует стандартам и ценностям Евросоюза, а также призвал уважать права граждан на мирный протест.
Ранее сообщалось, что после принятия грузинским парламентом закона об иноагентах в Тбилиси начались массовые протесты и столкновения с полицией.
Опубликовано: Светлана Репина