Foreign Policy: на самом деле Китай предложил мирный план не для Украины, а для Тайваня

Издание Foreign Policy пишет, что предложенный Китаем мирный план на самом деле относится не к Украине, а к Тайваню.

Автор отмечает, что китайская сторона настаивает на запрете односторонних санкций и предлагает проводить такие решения через ООН, где у КНР есть право вето.

Указывая на необходимость охранения стабильных цепочек производства и поставок, Китай намекает, что Запад не сможет реализовывать эти процессы без участия Пекина.

Поддержка территориального суверенитета стран в плане указывает на желание Китая охранить Тайвань как свою территорию.