Зеленский объяснил, почему он боится терять Артемовск

Уход ВСУ из Артемовска может открыть для войск РФ дорогу к другим украинским городам Донбасса, и это нельзя допустить.

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что сдав Артемовск россиянам, ВСУ откроют для них дороги на Славянск и Краматорск.

Об этом глава Украины заявил в интервью с изданием CNN, уточняя, что именно поэтому солдаты находятся в Артемовске и "стоят до конца".

Далее Зеленский заверил, что власти страны не позволят полностью окружить город.