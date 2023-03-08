Зеленский объяснил, почему он боится терять Артемовск
Уход ВСУ из Артемовска может открыть для войск РФ дорогу к другим украинским городам Донбасса, и это нельзя допустить.
Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что сдав Артемовск россиянам, ВСУ откроют для них дороги на Славянск и Краматорск.
Об этом глава Украины заявил в интервью с изданием CNN, уточняя, что именно поэтому солдаты находятся в Артемовске и "стоят до конца".
Далее Зеленский заверил, что власти страны не позволят полностью окружить город.
Опубликовано: Храмова Оксана
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