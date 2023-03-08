Польша готова передать Украине 10 танков Leopard 2A4

На этой неделе Польша передаст Украине еще 10 танков Leopard 2A4, сообщает информационное агентство PAP, со ссылкой на министра обороны Мариуша Блащака.

Глава минобороны Польши заявил о передаче дополнительной партии Leopard 2A4 Кие6ву во вторник перед отъездом на встречу министров обороны ЕС в Стокгольм.

Кроме того, в Польше будет создан сервисный центр для поставляемых в Украину танков, сообщил политик из национальной консервативной партии «Право и справедливость».

Ожидается, что хаб будет связан с оружейной компанией Bumar Labedy в Гливицах Силезского воеводства.

В конце февраля правительство Польши сообщило, что уже поставило Украине первые четыре танка Leopard 2.

При этом Блащак отметил, что в настоящее время для работы сервисного хаба не хватает запчастей. В этой связи он ожидает, что его немецкий коллега Борис Писториус окажет влияние на немецких производителей для решения вопроса с запчастями.

Министр отметил, что польская военная промышленность готова к выпуску запасных частей, но, в отличие от непосредственного производителя танков, не имеет для этого необходимой документации.