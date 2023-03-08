Россия и Украина обменялись военнопленными, более 200 солдат вернулись с обеих сторон
В результате очередного обмена из плена были освобождены более 200 военнопленных украинцев и россиян.
Министерство обороны России сообщило во вторник о том, что 90 российских солдат были освобождены из плена и должны быть доставлены из Украины в Москву для лечения.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что украинская сторона вернула 130 соотечественников. Среди них 87 «защитников города-порта Мариуполя», говорится в сообщении. Еще 35 украинских военных попали из числа попавших в плен под Бахмутом и Соледаром.
По словам уполномоченного по правам человека Украины Дмитрия Лубинца, всего из российского плена вернулись 1993 украинца.
Опубликовано: Тарас Медведев
-
-
Тарас Медведев
Nord Stream: источники в США предполагают, что диверсию могла совершить проукраинская группировка
Новые разведывательные данные, полученные властями США и обнародованные The New York Times, говорят, что к диверсии на газопроводах «Северный поток» может иметь причастность некая «проукраинская группировка».Подробнее...
-
-
-
Тарас Медведев
Екатерина Колонна выразила крайнюю обеспокоенность ситуацией в Израиле и на оккупированных территориях
Франция крайне обеспокоена волной насилия в Израиле и на палестинских территориях, заявил министр иностранных дел Франции во время слушаний во вторник вечером в Национальной ассамблее.Подробнее...