Екатерина Колонна выразила крайнюю обеспокоенность ситуацией в Израиле и на оккупированных территориях

Франция крайне обеспокоена волной насилия в Израиле и на палестинских территориях, заявил министр иностранных дел Франции во время слушаний во вторник вечером в Национальной ассамблее.

Екатерина Колонна отметила наметившуюся «деградацию в отношениях» между сторонами конфликта.

«Насилие порождает насилие, и мы призываем стороны пересмотреть свое поведение в конфликте», — отметила министр.

Шестеро палестинцев, в том числе участник нападения, унесшего жизни двух израильтян, были убиты во вторник в ходе израильского военного рейда на оккупированном Западном берегу.

Екатерина Колонна напомнила депутатам, что Франция недавно «осудила насилие» совершенное израильскими поселенцами в отношении палестинского гражданского населения.