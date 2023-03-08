Екатерина Колонна выразила крайнюю обеспокоенность ситуацией в Израиле и на оккупированных территориях
Франция крайне обеспокоена волной насилия в Израиле и на палестинских территориях, заявил министр иностранных дел Франции во время слушаний во вторник вечером в Национальной ассамблее.
Екатерина Колонна отметила наметившуюся «деградацию в отношениях» между сторонами конфликта.
«Насилие порождает насилие, и мы призываем стороны пересмотреть свое поведение в конфликте», — отметила министр.
Шестеро палестинцев, в том числе участник нападения, унесшего жизни двух израильтян, были убиты во вторник в ходе израильского военного рейда на оккупированном Западном берегу.
Екатерина Колонна напомнила депутатам, что Франция недавно «осудила насилие» совершенное израильскими поселенцами в отношении палестинского гражданского населения.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Тарас Медведев
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