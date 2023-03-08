Вашингтон выделит 26 миллионов долларов для беженцев рохинджа

Соединенные Штаты объявили во вторник, 7 марта, о предоставлении новой помощи в размере 26 миллионов долларов в виде гуманитарной помощи беженцам рохинджа в Бангладеш.

Новое финансирование позволит нашим гуманитарным партнерам продолжать спасать жизни и оказывать помощь пострадавшим сообществам по обе стороны границы в Мьянме и Бангладеш», — заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Новый пакет помощи доводит общую гуманитарную помощь, которую Соединенные Штаты предоставили рохинджа с августа 2017 года, до 2,1 млрд долларов.

По оценкам НПО, более одного миллиона рохинджа вынуждены проживать в переполненных лагерях в Бангладеш, опасаясь преследования в Бирме, что стало одним из самых серьезных гуманитарных кризисов в мире.