Вашингтон выделит 26 миллионов долларов для беженцев рохинджа
Соединенные Штаты объявили во вторник, 7 марта, о предоставлении новой помощи в размере 26 миллионов долларов в виде гуманитарной помощи беженцам рохинджа в Бангладеш.
Новое финансирование позволит нашим гуманитарным партнерам продолжать спасать жизни и оказывать помощь пострадавшим сообществам по обе стороны границы в Мьянме и Бангладеш», — заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс.
Новый пакет помощи доводит общую гуманитарную помощь, которую Соединенные Штаты предоставили рохинджа с августа 2017 года, до 2,1 млрд долларов.
По оценкам НПО, более одного миллиона рохинджа вынуждены проживать в переполненных лагерях в Бангладеш, опасаясь преследования в Бирме, что стало одним из самых серьезных гуманитарных кризисов в мире.
Опубликовано: Тарас Медведев
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