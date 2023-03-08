В США журналисты и общественность раскритиковали решение суда уравнять трансгендеров с женщинами в пауэрлифтинге

Они напомнили, что у трансгендерных женщин есть Y-хромосома, и нужно помнить о генетических различиях.

Американский телекомментатор Сейдж Стил осудил недавнее решение суда штата Миннесота разрешить в США трансгендерам соревноваться с женщинами по пауэрлифтингу.

Несправедливо по отношению к женщинам, - написал Стил в Твиттере.

Спортивный журналист Мишель Тафоя тоже раскритиковала этот шаг.

У трансгендерных женщин есть Y-хромосома. Существуют генетические различия. Женский спорт нуждается в защите, -заявила Тафоя.

К Сейдж и Тафойе присоединился Независимый совет по женскому спорту, который занимается защитой спортсменок.

В 2021 году родившийся мужчиной трансгендерный пауэрлифтер Джейси Купер, который сегодня идентифицирует себя как женщина, подал в суд на пауэрлифтинг США в суде штата.

Суть жалобы в том, что, по мнению Джейси, политика в области конкуренции, основанная на сегрегации по признаку пола, дискриминационна.

Суд обязал пауэрлифтинг США “прекратить все несправедливые дискриминационные практики”. Спортивному органу было дано две недели на то, чтобы выполнить новый приказ.

Президент США по пауэрлифтингу Ларри Мейл осудил это решение, указав, что мужчины имеют особое преимущество перед женщинами в пауэрлифтинге.