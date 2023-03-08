Пригожин: восточная часть Артемовска под полным контролем вагнеровцев
2023-03-08 09:19
Как сообщил руководитель ЧВК "Вагнер", "все, что восточнее реки Бахмутки, полностью находится под контролем" его группы.
Евгений Пригожин сообщил в среду 7 марта, что российские военные из группы "Вагнер" заняли восточную часть Артемовска и полностью ее контролируют.
Информацию выложили в телеграм-канале Пригожина.
Украинцы продолжают отстаивать почти полностью окруженный город, несмотря на большие потери.
Опубликовано: Храмова Оксана