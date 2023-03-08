Пригожин: восточная часть Артемовска под полным контролем вагнеровцев

2023-03-08 09:19

Как сообщил руководитель ЧВК "Вагнер", "все, что восточнее реки Бахмутки, полностью находится под контролем" его группы.

Евгений Пригожин сообщил в среду 7 марта, что российские военные из группы "Вагнер" заняли восточную часть Артемовска и полностью ее контролируют.

Информацию выложили в телеграм-канале Пригожина.

Украинцы продолжают отстаивать почти полностью окруженный город, несмотря на большие потери.








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