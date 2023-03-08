Минюст США блокирует слияние авиакомпаний JetBlue и Spirit

Министерство юстиции США во вторник подало иск против поглощения авиакомпанией JetBlue конкурирующей авиакомпании Spirit Airlines, заявив, что сделка приведет к повышению цен и сокращению возможностей для пассажиров.

Spirit приняла предложение JetBlue на сумму 3,8 миллиарда долларов в июле прошлого года, но в течение нескольких месяцев подчеркивала, что антимонопольные органы не позволят объединить две компании.

Благодаря своей бюджетной бизнес-модели Spirit «усилил конкуренцию и снизил тарифы на сотни рейсов по всей стране», говорится в жалобе министерства, с которой ознакомилось AFP.

JetBlue намерен «отказаться от этой модели, уменьшить количество мест в самолетах Spirit и заставить клиентов платить больше» за компанию, говорится в сообщении министерства.