Украина опровергла сообщение о причастности проукраинской группировки к диверсиям на «Северных потоках»

Украина опровергла сообщения о возможной причастности к диверсии на газопроводах Nord Stream в Балтийском море в сентябре.

Украина не имеет никакого отношения к инциденту в Балтийском море и не имеет информации о проукраинских диверсионных группах», — написал во вторник в Twitter советник президента Украины Михаил Подоляк.

Ранее «Нью-Йорк Таймс» («NYT») сообщила, что, по мнению правительства США, за взрывом участков магистралей стоит проукраинская группировка.

По словам нескольких анонимных представителей правительства США, ссылающихся на новую разведывательную информацию, ответственность за взрывы несут граждане Украины и России.

NYT при этом отвергла причастность правительства Украины к деятельности обозначенной группировки.