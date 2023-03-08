Саудовская Аравия внесла 5 миллиардов долларов в центральный банк Турции

Депозит также, вероятно, поможет поддержать президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в преддверии предстоящих выборов в этом году.

Королевство сделало объявление в заявлении государственного агентства саудовской прессы, назвав его “свидетельством тесного сотрудничества и исторических связей, которые существуют между королевством Саудовской Аравии и Турецкой Республикой и ее братским народом". В нем говорилось, что деньги поступили из Саудовского фонда развития.

В заявлении не было никаких подробностей о том, как будут использоваться наличные деньги или может ли королевство потребовать возврата суммы. Однако такие депозиты могут помочь укрепить обменные курсы национальной валюты по отношению к другим валютам на международном уровне.

Государственное информационное агентство Турции Anadolu высоко оценило вклад, заявив, что он отражает “решительную поддержку королевства турецкому народу и его уверенность в будущем турецкой экономики”.

“Это соглашение поддерживает экономический и социальный рост и устойчивое развитие Турции", - говорится в сообщении агентства. “Благодаря этому вкладу он призван внести свой вклад в решение экономических проблем в различных секторах”.“Благодаря этому вкладу он призван внести свой вклад в решение экономических проблем в различных секторах”.

Турция боролась с высокой инфляцией и ослаблением лиры еще до землетрясения 6 февраля и многих его сильных последствий. Год назад 1 доллар продавался за 14,26 лиры, в то время как сегодня доллар стоит 18,90 лиры — ослабление почти на 30% за последний год.