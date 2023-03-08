Женщины призываются в армию Колумбии впервые за 25 лет

В этом году официальные лица разрешили женщинам того же возраста добровольно вступать в армию, что, по словам армии, является частью усилий по “усилению роли женщин” в ее рядах.

Новобранцы должны жить на военных базах в течение нескольких месяцев и получать ежемесячную стипендию в размере всего около 75 долларов, но некоторые женщины, участвующие в новой программе, надеются, что это поможет им построить карьеру в вооруженных силах.

Они видят в этом шанс на стабильную работу и возможности для получения образования.

Зульма Стефания Перес рассказала о своих первых неделях обучения на военной базе в столице и о своей жизни в качестве одной из первых женщин новобранцев.

“Физические упражнения, которые мы должны выдержать, такие же”, как и у мужчин, сказала она. “То, что мы женщины, не делает нас менее способными. На самом деле, у нас есть много навыков и сильных сторон, которых у мужчин может не быть ”.

24-летняя Перес входит в 1296 женщин, которые записались в армию Колумбии в феврале, когда южноамериканская страна впервые за 25 лет открыла военную службу для женщин.