Женщины призываются в армию Колумбии впервые за 25 лет
В этом году официальные лица разрешили женщинам того же возраста добровольно вступать в армию, что, по словам армии, является частью усилий по “усилению роли женщин” в ее рядах.
Новобранцы должны жить на военных базах в течение нескольких месяцев и получать ежемесячную стипендию в размере всего около 75 долларов, но некоторые женщины, участвующие в новой программе, надеются, что это поможет им построить карьеру в вооруженных силах.
Они видят в этом шанс на стабильную работу и возможности для получения образования.
Зульма Стефания Перес рассказала о своих первых неделях обучения на военной базе в столице и о своей жизни в качестве одной из первых женщин новобранцев.
“Физические упражнения, которые мы должны выдержать, такие же”, как и у мужчин, сказала она. “То, что мы женщины, не делает нас менее способными. На самом деле, у нас есть много навыков и сильных сторон, которых у мужчин может не быть ”.
24-летняя Перес входит в 1296 женщин, которые записались в армию Колумбии в феврале, когда южноамериканская страна впервые за 25 лет открыла военную службу для женщин.
Опубликовано: Антон Райт
-
-
Антон Райт
Гора мусора размером с 12 футбольных полей загорелась в Индии, городе Кочи
Токсичные пары от горящей кучи заставляют пожарных падать в обморок. Огромная гора мусора в Кочи, Индия, загорелась шесть дней назад, и более 600 000 человек сейчас имеют дело с толстым слоем дыма, окутывающим их город.Подробнее...
-
-
-
Игнат Ветров
Нухайле Махидер, как ей казалось, надоело быть уродливой и она изменила внешность до неузнаваемости
Нухайла Махидер заявила, что в один случайный день у нее возникло "желание" перестать быть "уродливой", и поэтому она изменила свою внешность до неузнаваемости – она стала вирусной на TikTok.Подробнее...