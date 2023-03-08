Украина ударила по левому берегу Днепра в Херсонской области

Нухайле Махидер, как ей казалось, надоело быть уродливой и она изменила внешность до неузнаваемости

Нухайла Махидер заявила, что в один случайный день у нее возникло "желание" перестать быть "уродливой", и поэтому она изменила свою внешность до неузнаваемости – она стала вирусной на TikTok.

Подробнее...