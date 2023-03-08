Украина ударила по левому берегу Днепра в Херсонской области

2023-03-08 10:19

ВСУ нанесли ряд ударов по населенным пунктам на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Как сообщают РИА Новости, украинцы всю ночь не переставали атаковать города и селы Херсонщины на левом берегу реки Днепр.

Всего было выпущено 43 снаряда. Об этом рассказал представителям СМИ официальный представитель экстренных служб региона.

Под обстрелами оказались Новая Каховка, Каховка, Горностаевка, Голая Пристань, Кардашинка, Старая Збурьевка.

Информация о жертвах и разрушениях пока неизвестна.








Новости СМИ2