Китай считает необходимым развивать отношения с Россией, поскольку мир становится все более неспокойным

ПЕКИН (Рейтер) - Китай должен развивать свои отношения с Россией, поскольку мир становится все более неспокойным, заявил во вторник министр иностранных дел Цинь Ган.

Выступая перед журналистами на ежегодной парламентской сессии в Пекине, Цинь сказал, что тесное взаимодействие между обоими лидерами - президентом Си Цзиньпином и Президентом Владимиром Путиным - стало основой китайско-российских отношений.

Он не дал определенного ответа, когда его спросили, посетит ли Си Россию после заседания парламента Китая, которое продлится еще одну неделю.

На вопрос, возможно ли, что Китай и Россия откажутся от доллара США и евро для двусторонней торговли, Цинь сказал, что страны должны использовать любую валюту, которая является эффективной, безопасной и заслуживающей доверия.

"Валюты не должны быть козырной картой для односторонних санкций, а тем более маскировкой для запугивания или принуждения", - сказал он.

Китай, который отказался назвать Россию агрессором в конфликте на Украине, часто критиковал Соединенные Штаты за запугивание других стран односторонними санкциями.