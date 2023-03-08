Китай считает необходимым развивать отношения с Россией, поскольку мир становится все более неспокойным
ПЕКИН (Рейтер) - Китай должен развивать свои отношения с Россией, поскольку мир становится все более неспокойным, заявил во вторник министр иностранных дел Цинь Ган.
Выступая перед журналистами на ежегодной парламентской сессии в Пекине, Цинь сказал, что тесное взаимодействие между обоими лидерами - президентом Си Цзиньпином и Президентом Владимиром Путиным - стало основой китайско-российских отношений.
Он не дал определенного ответа, когда его спросили, посетит ли Си Россию после заседания парламента Китая, которое продлится еще одну неделю.
На вопрос, возможно ли, что Китай и Россия откажутся от доллара США и евро для двусторонней торговли, Цинь сказал, что страны должны использовать любую валюту, которая является эффективной, безопасной и заслуживающей доверия.
"Валюты не должны быть козырной картой для односторонних санкций, а тем более маскировкой для запугивания или принуждения", - сказал он.
Китай, который отказался назвать Россию агрессором в конфликте на Украине, часто критиковал Соединенные Штаты за запугивание других стран односторонними санкциями.
Опубликовано: Антон Райт
-
-
-
Антон Райт
Гора мусора размером с 12 футбольных полей загорелась в Индии, городе Кочи
Токсичные пары от горящей кучи заставляют пожарных падать в обморок. Огромная гора мусора в Кочи, Индия, загорелась шесть дней назад, и более 600 000 человек сейчас имеют дело с толстым слоем дыма, окутывающим их город.Подробнее...
-
-