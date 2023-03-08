Пригожин: подразделения ЧВК «Вагнер» взяли под контроль всю восточную часть Артёмовска
Пресс-служба компании «Конкорд» в Tg-канале опубликовала заявление основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о том, что «музыканты» взяли под контроль всю восточную часть города Артёмовск в ДНР.
Пригожин уточнил, что на данный момент бойцы подразделений ЧВК «Вагнер» полностью освободили территорию Артёмовска восточнее речки Бахмутка.
Накануне глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявлял, что полное освобождение Артёмовска российскими войсками позволит силам спецоперации РФ начать наступление вглубь обороны Вооружённых сил Украины, что приблизит достижение всех целей спецоперации по защите Донбасса.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Антон Райт
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