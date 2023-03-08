Холи 2023: Индия празднует фестиваль красок
Фестиваль, который отмечается в последний день полнолуния лунного месяца, празднует начало весны и победу добра над злом.
Люди празднуют этот день, размазывая яркие краски по друзьям и семье, вознося молитвы и разжигая костер, чтобы символически уничтожить зло, чтобы добро могло восторжествовать.
Фестиваль основан на индуистской легенде и имеет огромное культурное значение в Индии. Люди рассматривают фестиваль как символ новых начинаний, как время наладить отношения и начать все заново.
В нескольких частях Индии проходят огромные шествия по случаю праздника.
Люди танцуют, поют и устраивают роскошные пиры с традиционными блюдами. Школы закрыты, поскольку дети и взрослые посвящают день красочным праздникам.
-
Празднования длятся целую неделю. Преданные проводят массовые шествия, где они танцуют и бросают друг в друга цвета.
В дни, предшествующие фестивалю, улицы заполнены киосками, в которых продаются порошкообразные краски, пичкари (водяные пистолеты) и другие принадлежности, связанные с фестивалем.
Опубликовано: Игнат Ветров