В африканском государстве Лесото есть популярный горнолыжный курорт
В Африке тоже идет снег, и это не пугалка о глобальном потеплении: в прибрежном государстве Лесото находится популярный горнолыжный курорт.
Лесото это африканское государство, которое находится высоко над уровнем моря, поэтому температурные колебания здесь более заметны, чем в среднем по континенту. И тут, в горах Малути есть настоящая зима.
Относительно недавно в Лесото появился настоящий горнолыжный комплекс, который называется Kapoko Snow Park оf Afriski. В прошлом году там даже состоялся полноценный турнир по зимним видам спорта.
Лесото нередко называют снежной жемчужиной африканского континента. Поэтому, когда говорят о снеге в Африке, не нужно паниковать на тему глобального потепления. Это нормальное явление, если речь идет о южных регионах континента.
Опубликовано: Марта Фролова
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Антон Райт
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