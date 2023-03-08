В африканском государстве Лесото есть популярный горнолыжный курорт

В Африке тоже идет снег, и это не пугалка о глобальном потеплении: в прибрежном государстве Лесото находится популярный горнолыжный курорт.

Лесото это африканское государство, которое находится высоко над уровнем моря, поэтому температурные колебания здесь более заметны, чем в среднем по континенту. И тут, в горах Малути есть настоящая зима.

Относительно недавно в Лесото появился настоящий горнолыжный комплекс, который называется Kapoko Snow Park оf Afriski. В прошлом году там даже состоялся полноценный турнир по зимним видам спорта.

Лесото нередко называют снежной жемчужиной африканского континента. Поэтому, когда говорят о снеге в Африке, не нужно паниковать на тему глобального потепления. Это нормальное явление, если речь идет о южных регионах континента.