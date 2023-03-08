Нухайле Махидер, как ей казалось, надоело быть уродливой и она изменила внешность до неузнаваемости

Нухайла Махидер заявила, что в один случайный день у нее возникло "желание" перестать быть "уродливой", и поэтому она изменила свою внешность до неузнаваемости – она стала вирусной на TikTok.

Темноволосая красавица призналась, что у нее было "желание" изменить свой стиль - или перестать быть "уродливой", по ее словам.

В вирусном ролике TikTok, который набрал более 80 000 просмотров, Нухайла показала снимки до и после ее экстремального "glow up".

В клипе она откровенно заявила:

Однажды у меня случайно возникло желание перестать быть уродливой.

До своего превращения Нухайла практически не носила косметики и ходила в очках в прозрачной оправе. У нее также были коротко подстриженные волосы, которые, казалось, были обесцвечены.