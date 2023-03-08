Нухайле Махидер, как ей казалось, надоело быть уродливой и она изменила внешность до неузнаваемости

2023-03-08 10:50

Нухайла Махидер заявила, что в один случайный день у нее возникло "желание" перестать быть "уродливой", и поэтому она изменила свою внешность до неузнаваемости – она стала вирусной на TikTok.

Темноволосая красавица призналась, что у нее было "желание" изменить свой стиль - или перестать быть "уродливой", по ее словам.

В вирусном ролике TikTok, который набрал более 80 000 просмотров, Нухайла показала снимки до и после ее экстремального "glow up".

В клипе она откровенно заявила:

Однажды у меня случайно возникло желание перестать быть уродливой.

До своего превращения Нухайла практически не носила косметики и ходила в очках в прозрачной оправе. У нее также были коротко подстриженные волосы, которые, казалось, были обесцвечены.

 

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    Перенесемся в настоящее время – и создатель контента TikTok выглядит совершенно по-другому.

    Нухайла отрастила длинные волосы и решила покрасить их в естественный каштановый цвет.

    Она начала использовать тонкий макияж, который помог подчеркнуть черты ее лица, и стала носить более облегающую одежду.

    Ошеломленные преображением Нухайлы, многие люди бросились в комментариях восхищаться ее внешностью и умоляли ее показать им, как она это сделала.

    Один человек заверил:

    Ты никогда не была уродливой, дорогая.

    Другой пользователь добавил:

    Девочка, обе фотографии красивые, но счастье для тебя важнее всего!!! Я хочу этого .

    Но красавица никому не раскрыла своих карт о чудесном превращении. Хотя, она все же выпустила один совет из сумки:

    Разбей свое сердце.

    Такой ответ дала комментаторам девушка, загадочно улыбаясь.








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