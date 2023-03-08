Нухайле Махидер, как ей казалось, надоело быть уродливой и она изменила внешность до неузнаваемости
Нухайла Махидер заявила, что в один случайный день у нее возникло "желание" перестать быть "уродливой", и поэтому она изменила свою внешность до неузнаваемости – она стала вирусной на TikTok.
Темноволосая красавица призналась, что у нее было "желание" изменить свой стиль - или перестать быть "уродливой", по ее словам.
В вирусном ролике TikTok, который набрал более 80 000 просмотров, Нухайла показала снимки до и после ее экстремального "glow up".
В клипе она откровенно заявила:
Однажды у меня случайно возникло желание перестать быть уродливой.
До своего превращения Нухайла практически не носила косметики и ходила в очках в прозрачной оправе. У нее также были коротко подстриженные волосы, которые, казалось, были обесцвечены.
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Перенесемся в настоящее время – и создатель контента TikTok выглядит совершенно по-другому.
Нухайла отрастила длинные волосы и решила покрасить их в естественный каштановый цвет.
Она начала использовать тонкий макияж, который помог подчеркнуть черты ее лица, и стала носить более облегающую одежду.
Ошеломленные преображением Нухайлы, многие люди бросились в комментариях восхищаться ее внешностью и умоляли ее показать им, как она это сделала.
Один человек заверил:
Ты никогда не была уродливой, дорогая.
Другой пользователь добавил:
Девочка, обе фотографии красивые, но счастье для тебя важнее всего!!! Я хочу этого .
Но красавица никому не раскрыла своих карт о чудесном превращении. Хотя, она все же выпустила один совет из сумки:
Разбей свое сердце.
Такой ответ дала комментаторам девушка, загадочно улыбаясь.
Опубликовано: Игнат Ветров