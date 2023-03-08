Боррель: Закон об иноагентах не позволит Грузии вступить в Евросоюз

В Грузии парламент принял закон об иностранных агентах. Это может повлиять на евроинтеграцию страны.

Глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель высказался о новом законе об иностранных агентах, который был принят 7 марта в Грузии.

По словам Борреля, законопроект, одобренный грузинским парламентом, противоречит устоям европейской демократии, а, значит, не позволяет стране вступить в ЕС.

О законе высказался и новый посол Евросоюза в Грузии. По его словам, этот закон противоречит нескольким условиям принятия страны в ЕС.