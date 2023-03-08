Пригожин: бойцы «Вагнера» контролируют восточную часть Артемовска
Данная информация была опубликована в официальном телеграм-канале пресс-службы компании «Конкорд».
Как заявил глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, на данный момент подконтрольные ему воинские подразделения полностью освободили населенный пункт Артемовск восточнее реки Бахмутка.
Ранее руководитель российского оборонного ведомства Сергей Шойгу заявлял, что взятие Артемовска подразделениями российских вооруженных сил позволит России начать наступление вглубь украинской обороны, что ускорит достижение задач, выполняемых в ходе специальной военной операции.
Опубликовано: Алексей Гладкий
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