Пригожин: бойцы «Вагнера» контролируют восточную часть Артемовска

Гора мусора размером с 12 футбольных полей загорелась в Индии, городе Кочи

Токсичные пары от горящей кучи заставляют пожарных падать в обморок. Огромная гора мусора в Кочи, Индия, загорелась шесть дней назад, и более 600 000 человек сейчас имеют дело с толстым слоем дыма, окутывающим их город.

Подробнее...