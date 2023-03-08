Боррель выступил против выделения дополнительных средств для закупки боеприпасов на Украину

Верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС должен использовать имеющиеся средства для закупки боеприпасов для Украины.

«Давайте будем прагматичны и обсудим то, что можно реализовать сегодня», — заявил Боррель на встрече министров обороны ЕС.

Решение о выделении дополнительных средств может быть принято позже, считает политик.

Главы оборонных ведомств Евросоюза собрались в среду в Брюсселе, чтобы обсудить возможности по оказанию военной помощи Украине. В частности речь шла о покупке боеприпасов для нужд ВСУ, дефицит которых у них наблюдается в настоящее время.