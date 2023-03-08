Генсек ООН прибыл в Киев на переговоры по зерновой сделке

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в Украину с визитом для проведения переговоров по Соглашению об экспорте украинского зерна.

Гутерриш прибыл в столицу Украины Киев, сообщил его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик в ответ на запрос немецкого агентства печати.

В ходе своего третьего визита на Украину Гутерриш планирует встретиться с президентом Владимиром Зеленским для переговоров о продлении зернового соглашения.

Ранее российская сторона заявила, что несмотря на ее шаги на встречу Соглашению, не соблюдаются условия договора, которые гарантировали бы ей экономические выгоды.

Ранее Россия назвала саботажем срыв договоренностей по перевалке аммиака и удобрений, которые были арестованы в западных портах.