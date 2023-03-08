Пригожин: бойцы ЧВК «Вагнер» взля под контроль восточный Артемовск
2023-03-08 12:45
Евгений Пригожин сообщил о переходе восточной части Артемовска под контроль "Вагнера".
8 марта основатель российской частной военной кампании "Wagner Group" Евгений Пригожин публично заявил, что штурмовые бригады, находящиеся у него в подчинении, установили единоличный контроль над восточной частью населённого пункта Артемовск в Донецкой Народной республике.
Примечательно, что накануне Пригожин сообщил о риске окружения российских военных в Артемовске четырьмя ударными группами вооружённых сил Украины.
Опубликовано: Ткачёв Андрей