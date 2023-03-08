Выбор качественных семян для посадки

Выбор для посева семян очень важное дело, от этого зависит урожайность вашего огорода.

Многие из года в год заготавливают свои семена из любимых сортов, умело собирают, обрабатывают и хранят. Но свои семена собирать нужно только из сортов, гибриды не подойдут. Сортовые семена отличаются высокими вкусовыми качествами.

У многих огородников, дачников есть свои любимые магазины и большинство из них знают, что не стоит покупать.

Выбор семян, его результаты радовали, стоит соблюдать некоторые правила. При таком огромном изобилии разнообразных, гибридов, сортов легко потеряться, бывает глаза разбегаются от ярких красивых пакетов.

Не нужно искать семена по красочным картинкам, а определиться с основными сортовыми группами исходя из необходимых качеств. На пакетах должна быть прописана полная информация о производителе, описание и советы по выращиванию, дата упаковки семян, срок их годности и номер партии.

Заранее спланировать посевы и тогда будем знать какое количество и каких именно семян нам необходимо, и значит избежим ненужные траты.

Не выбрасывайте пакетик из под семян, по нему можно выбрать сорт из той же партии или предъявить претензию фирме производителю.

Ни в коем случае не покупайте у незнакомых продавцов, лучше покупать в специализированных магазинах. Выбирайте по личному вкусу, попробуйте поэкспериментировать, покупая семена одного сорта у различных производителей, это даст подобрать лучший вариант.