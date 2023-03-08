На демонстрации в Тбилиси арестовано 66 человек, 50 полицейских получили ранения

Грузинская полиция арестовала 66 человек во время демонстраций во вторник 7 марта в столице Тбилиси против спорного закона, направленного на ограничение свободы СМИ и НПО, заявили в среду власти страны.

Полиция также официально заявила, что во время протестов, которые переросли в массовые беспорядки было ранено 50 полицейских.

Как сообщалось во вторник, 7 марта, на улицы Тбилиси вышли тысячи людей, которые выразили протест из-за решения властей о принятии законодательства об инагентах в СМИ и НПО.

После столкновений демонстрантов с полицией, правоохранители были вынуждены применить водометы и слезоточивый газ.