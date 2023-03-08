Низкорослые помидоры не только урожайные, но и вкусные

Каждый мечтает получить вкусные плоды, поэтому к выбору посевного материала нужно подходить тщательно, выбирать нужные сорта, чтобы потом не жалеть о купленном товаре.

Большая мамочка, урожайность высокая, неприхотлив, не боится перепадов температур, выдерживает легко полутень. Хорош для свежих салатов, засолки, консервирования, томатного сока. В кисти насчитывается до 4-6 круглых плодов. У плодов тонкая кожица, мякоть плотная, не водянистая, очень нежная.

Ласковый мишка, устойчив к перепадам температуры, прекрасно адаптируется к неблагоприятным погодным условиям, уходит от фитофторы, не склонен к растрескиванию. Вырастают невысокие кустики, первый урожай готов к уборке урожая по истечению трёх месяцев после всходов. У плодов кожица очень крепкая, сами плоды имеют круглую форму, сочные, гладкие с хорошим вкусом и приятным ароматом.

Хлебосольный, хорошо произрастает на любых участках, даже в тени. Формируем в 2-3 стебля. Это сорт и можно из зрелых брать свои семена для посадки в следующий сезон. На вкус сладкие, хорошо идут на заготовки. Плоды мясистые, имеют великолепный вкус, хороши для свежих салатов, соусов, томатных соков.

Розовые Щёчки, лучше выращивать в теплице, они наиболее себя чувствуют лучше там. Плоды выравненные, крупные, плоскоокруглые, малино-розовые, многокамерные с плотной мякотью. На вкус сладковатые, могут долго храниться. Из них получается превосходный салат, вкусный томатный сок и замечателен в солении.