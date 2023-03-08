Лукашенко поздравил жительниц Беларуси с Международным женским днём

Александр Лукашенко обратился к белорускам, поздравив их с Международным женским днём 8 марта.

В среду Александр Лукашенко выступил со словами поздравления в адрес жительниц Беларуси, поздравив их с Международным женским днём. В своём обращении Лукашенко напомнил о трудолюбии белорусских женщин, напомнив, что представительницы прекрасного пола в стране работают на разных должностях, начиная от сферы педагогики и заканчивая трудовыми предприятиями.

Также Александр Лукашенко поблагодарил белорусских женщин за то, что они олицетворяют собой материнство и поддерживают уют в семейном очаге.