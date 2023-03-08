Минфин США: G7 пересмотрят потолок цен на нефть из РФ в марте
2023-03-08 13:02
8 марта американский Минфин анонсировал пересмотр потолка цен на российскую нефть.
Днём среды представитель Министерства финансов Соединённых Штатов Элизабет Розенберг публично заявила, что в текущем месяце страны Группы Семи намереваются произвести пересмотр потолка цен на российскую нефть. При этом политик не стала отвечать на вопрос о том, способно ли такое решение повлиять на решения правительства РФ в отношении Украины.
Также Элизабет Розенберг отказалась отвечать на вопрос о том, видят ли в Вашингтоне дисбаланс на мировом рынке нефти после введения лимита цен.
Опубликовано: Ткачёв Андрей