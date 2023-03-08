Четыре человека погибли в результате атаки беспилотника на востоке Сирии

В среду Сирийская обсерватория по правам человека (OSDH) сообщила, что четыре человека были убиты в результате атаки беспилотника на востоке Сирии.

«Четыре человека погибли и восемь получили ранения в результате удара беспилотника, нанесенного рядом с оружейным заводом», — сообщил СМИ директор OSDH Рами Абдель Рахман.

Он отметил, что целью БПЛА стал грузовик с оружием, который направлялся с завода.

Официальное сирийское агентство Sana сообщило также, что «несколько граждан погибли и получили ранения в результате взрыва противопехотной мины».

Удар был нанесен по району города, который находится под контролем сирийского правительства, в котором также расположены резиденции лидеров Революционной гвардии, идеологической армии Исламской Республики Иран и членов ливанской «Хизбаллы».