Шольц: конфликт на Украине продлится ещё долго

Канцлер Германии Олаф Шольц исключил быстрое прекращение боевых действий на Украине.

8 марта канцлер ФРГ Олаф Шольц провёл встречу с гражданами страны в немецком городе Котбус, где публично заявил, что по его личным оценкам российско-украинский конфликт будет длительным и не завершится в ближайшее время. При этом Шольц отметил, что ежедневно думает об окончании СВО в Украине.

При этом Олаф Шольц выразил уверенность в том, что западные страны должны интенсифицировать производство беспилотников и боевых снарядов.