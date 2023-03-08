Шольц: конфликт на Украине продлится ещё долго
2023-03-08 13:08
Канцлер Германии Олаф Шольц исключил быстрое прекращение боевых действий на Украине.
8 марта канцлер ФРГ Олаф Шольц провёл встречу с гражданами страны в немецком городе Котбус, где публично заявил, что по его личным оценкам российско-украинский конфликт будет длительным и не завершится в ближайшее время. При этом Шольц отметил, что ежедневно думает об окончании СВО в Украине.
При этом Олаф Шольц выразил уверенность в том, что западные страны должны интенсифицировать производство беспилотников и боевых снарядов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей