Sky News: Иран тайно поставил России сотни тысяч боеприпасов

Издание Sky News обвинило власти Ирана в поставках вооружений российским войскам.

Британский телеканал Sky News со ссылкой на инсайдера утверждает, что в минувшем январе в порты Ирана якобы прибыли два корабля под российским флагом, которые позднее вернулись в Россию по Каспийскому морю.

По данным журналистов Sky News, на борту кораблей находились сотни тысяч пуль для стрелкового оружия, порядка 300 тысяч артиллерийских боеприпасов и снаряды для реактивных систем залпового огня.