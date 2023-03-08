Писториус: Киев получит 18 немецких и 3 португальских танка Leopard в марте
2023-03-08 13:34
Борис Писториус анонсировал новые поставки немецких танков Leopard в Украину.
Днём 8 марта министр обороны Германии Борис Писториус публично заявил, что уже в текущем месяце на территорию Украины из ФРГ будут переброшены восемнадцать танков Leopard 2 немецкого производства. Также Писториус сообщил, что в марте украинские войска получат 3 танка Leopard 2 от Португалии.
Накануне в Минобороны Польши рассказали о намерениях ведомства передать ВСУ десять танков Leopard в течение недели. Ранее Варшава уже поставила Киеву четыре таких танка.
Опубликовано: Ткачёв Андрей