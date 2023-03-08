Писториус: Киев получит 18 немецких и 3 португальских танка Leopard в марте

Борис Писториус анонсировал новые поставки немецких танков Leopard в Украину.

Днём 8 марта министр обороны Германии Борис Писториус публично заявил, что уже в текущем месяце на территорию Украины из ФРГ будут переброшены восемнадцать танков Leopard 2 немецкого производства. Также Писториус сообщил, что в марте украинские войска получат 3 танка Leopard 2 от Португалии.

Накануне в Минобороны Польши рассказали о намерениях ведомства передать ВСУ десять танков Leopard в течение недели. Ранее Варшава уже поставила Киеву четыре таких танка.