Болезни вен: флеболог Авакян объяснил, на какие проблемы со здоровьем указывают отёки ног

Чаще всего вены начинают болеть из-за лишнего веса, недостатка физических нагрузок либо слишком их большого количества.

Вены также могут проступать под кожей и будто выходить ближе к поверхности. С последним симптомом вообще лучше не шутить: он намекает, что вскоре вены могут болеть по-серьёзному, сообщает Рамблер.

По словам хирурга-флеболога Армена Авакяна, кровь в венах движется снизу вверх, преодолевая гравитацию, и помогают этому особые клапаны. Но со временем либо из-за нездорового образа жизни здесь могут появиться сбои.

Многие такие моменты ощущают сразу: ноги болят, тяжелеют, быстро устают, появляются отёки. В конце дня порой сложно снять обувь, которая ранее прекрасно подходила.

Если появились такие симптомы, нужно сразу обратиться к флебологу и приступить к лечению. Если оставить всё, как есть, изменения пойдут дальше: вены будут болеть и деформироваться, могут появиться варикозная сетка и узлы.

Можно ли заранее предотвратить болезнь вен? Чаще всего вены начинают болеть из-за лишнего веса, недостатка физических нагрузок либо слишком их большого количества.

Венам также вредит сидячий либо стоячий образ жизни. Врачи советуют таким людям чаще ходить пешком либо носить компрессионное бельё.