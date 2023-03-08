Лидер парламента Крыма Владимир Константинов утверждает, что Украина должна лишиться выхода к Чёрному морю для безопасности России.

В среду Владимир Константинов публично заявил, что Россия не будет в полной безопасности без лишения Украины доступа к Чёрному морю. По мнению Константинова, для этих целей Россия должна взять территорию Одессы под свой единоличный контроль.

Владимир Константинов выразил уверенность в том, что лишь с утратой Одессы Украина окажется полностью демилитаризованной в соответствии с целями спецоперации, заявленными Владимиром Путиным.