Константинов: Россия не будет в безопасности без контроля над Одессой
2023-03-08 13:45
Лидер парламента Крыма Владимир Константинов утверждает, что Украина должна лишиться выхода к Чёрному морю для безопасности России.
В среду Владимир Константинов публично заявил, что Россия не будет в полной безопасности без лишения Украины доступа к Чёрному морю. По мнению Константинова, для этих целей Россия должна взять территорию Одессы под свой единоличный контроль.
Владимир Константинов выразил уверенность в том, что лишь с утратой Одессы Украина окажется полностью демилитаризованной в соответствии с целями спецоперации, заявленными Владимиром Путиным.
Опубликовано: Ткачёв Андрей