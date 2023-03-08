Кадыров: новая группа добровольцев отправилась в зону СВО из Грозного

Рамзан Кадыров сообщил об отправке очередной группы добровольцев в зону спецоперации.

8 марта лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал новый пост в личном Telegram-канале, где заявил, что сегодня из национального аэропорта Грозного в зону проведения специальной военной операции отправилась новая группа российских добровольцев.

По словам Кадырова, возжелавшие принять участие в СВО хотят бороться с идеологией национализма. Также Рамзан Кадыров заверил, что решившие поучаствовать в спецоперации российские добровольцы обладают высокими боевыми навыками.