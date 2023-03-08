Ученые Йельского университета установили, что никотин не снижает аппетит, а лиши приглушает

Ученые Йельского университета провели исследование, которое показало, что частое поступление никотина в организм не только не снижает аппетит, но и наоборот, усиливает его.

Это полностью опровергает миф о том, что никотин снижает аппетит, а при отказе от курения есть риск набрать вес.

В ходе исследования выяснилось, что воздействие никотина на рецепторы повышает мотивацию к еде.

Ученые полагают, что эта информация поможет разработать решения для курильщиков, которые начинают набирать вес после отказа от сигарет.