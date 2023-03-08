Суд Евросоюза отменил санкции против матери Пригожина 8 марта

Европейский суд постановил отменить санкционные меры в отношении Виолетты Пригожиной.

Днём среды пресс-служба суда Европейского союза уведомила, что орган принял решение аннулировать санкции в отношении Виолетты Пригожиной, являющейся матерью Евгения Пригожина, основавшего частную военную кампанию "Группа Вагнера", участвующую в российской спецоперации на Украине.

В пресс-релизе европейского суда отмечается, что решение об упразднении санкционного давления на Виолетту Пригожину было принято в контексте украинского конфликта.