Суд Евросоюза отменил санкции против матери Пригожина 8 марта
2023-03-08 14:17
Европейский суд постановил отменить санкционные меры в отношении Виолетты Пригожиной.
Днём среды пресс-служба суда Европейского союза уведомила, что орган принял решение аннулировать санкции в отношении Виолетты Пригожиной, являющейся матерью Евгения Пригожина, основавшего частную военную кампанию "Группа Вагнера", участвующую в российской спецоперации на Украине.
В пресс-релизе европейского суда отмечается, что решение об упразднении санкционного давления на Виолетту Пригожину было принято в контексте украинского конфликта.
Опубликовано: Ткачёв Андрей