Чавушоглу: Москва готовит встречу глав МИД РФ, Турции, Ирана и Сирии
2023-03-08 14:20
Мевлют Чавушоглу сообщил о подготовке встречи глав МИД четырёх стран в российской столице.
8 марта турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу публично заявил, что администрация Москвы занята подготовкой четырёхсторонней встречи глав МИД Турции, России, Ирана и Сирии.
По словам Чавушоглу, российская сторона выступила с предложением о проведении технической встречи на следующей неделе во время подготовки к основным переговорам между внешнеполитическими ведомствами четырёх стран.
Опубликовано: Ткачёв Андрей