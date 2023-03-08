Чавушоглу: Москва готовит встречу глав МИД РФ, Турции, Ирана и Сирии

Мевлют Чавушоглу сообщил о подготовке встречи глав МИД четырёх стран в российской столице.

8 марта турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу публично заявил, что администрация Москвы занята подготовкой четырёхсторонней встречи глав МИД Турции, России, Ирана и Сирии.

По словам Чавушоглу, российская сторона выступила с предложением о проведении технической встречи на следующей неделе во время подготовки к основным переговорам между внешнеполитическими ведомствами четырёх стран.