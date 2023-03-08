Крапива сорняк, а для капусты настоящее спасение

Крапива очень полезна для капусты. Рассмотрим несколько хитростей как с помощью крапивы увели.

Чтобы рассада капусты лучше прижилась на грядке, нужно применить небольшую хитрость. Рядом с каждым росточком молодой капусты нужно воткнуть стебелек крапивы. Благодаря этому растение лучше и быстрее приживется.

Крапивным настоем можно опрыскивать капусту от вредителей и болезней. Запах настоя крапивы отпугнет гусениц и тлю. Настой готовится просто 1 кг капусты залить ведром воды, дать настояться сутки, развести в соотношении 1 к 5 и можно опрыскивать капусту. Этим же настоем можно и полить растения, он укрепит корневую систему капусты и растения вырастут крепкими и здоровыми.

При посадке рассады капусты, в лунку можно положить по несколько капустных листочков. Они защитят растение от гуениц. Они очень не любят крапивный вкус и запах, поэтому не будут поедать капусту.

Можно между рядками капусты высадить крапиву, либо просто положить сорванные растения в бороздки. Это спасет капусту т слизней и улиток – они уйдут и не навредят растению.

Крапиву можно использовать для получения тугих и ровных кочанов. Для этого нужно регулярно поливать растения крапивным настоем. Готовить его можно так:

3кг крапивы мелко порубить и залить водой. Настой убрать в темное место и дать настоятся не менее недели.

Таки настоем капусту нужно поливать регулярно. Можно просто добавлять его в воду для полива ( примерно 100 мл на ведро).