Огородники рассказали, когда и что сажаем на рассаду

Скоро наступит месяц декабрь, январь и начнутся у огородников, дачников хлопоты, готовится к дачному сезону. Для получения хорошего урожая нужно начинать с рассады.

У каждого огородника, дачника есть свои маленькие секреты по поводу того, когда сажать семена на рассаду. На посев и выращивания овощей влияют разные факторы, желательно опираться на рекомендации опытных садоводов. Сейчас на прилавках появляются всё новые и новые семена. Селекционеры усовершенствуют свои труды, предлагают совершенно непохожие на старые.На каждой упаковке есть советы, которые очень пригодятся для посева семян.

График посева семян на рассаду во многом зависит куда будем высаживать рассаду в открытый грунт на улицу или в теплицу, сроки появления всходов. Некоторые всходят медленно, а другие быстро всхожие. От климатической местности, от фазы Луны, от особенности вызревания.

Время от появления всходов до уборки урожая может быть разным и для сортов одного вида. Ранним сортам нужно намного меньше времени для созревания, чем позднеспелым. Поэтому позднеспелые сорта высаживаем раньше, чем ранние.

Каждый выбирает сроки посадки из сходя из своих наблюдений, обстоятельств. Рассказываю о сроках посадки в средней полосе России.

Сладкий перец, баклажаны сажаем на рассаду с 24 февраля по 1 марта. Срок прорастания семян около двух недель. Высаживаем на постоянное место в теплицу в середине мая.

Томат сеем позднеспелые сорта в начале марта, а ранние после двадцатых чисел марта, а высаживаем в теплицу в первых числах мая.

Капусту белокочанную начинаем сажать в начале апреля под дуги в теплицу, сверху накидываем нетканый материал.

Лук порей, посев производим с 15 февраля до начала марта.

Очень просто самим рассчитать, когда высевать семена на рассаду. Для этого берём дату в которую мы хотим высаживать рассаду на постоянное место, отнимаем от неё возраст рассады и количество дней до появления всходов.