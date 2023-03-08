Самые урожайные и вкусные помидоры

У каждого дачника, огородника есть свои любимые гибриды, сорта томатов, которые частые гости на своих приусадебных участках.

Золотая пуля, сорт устойчив к различным распространённым томатным заболеваниям. Подходит для выращивания как в теплице, так и в открытом грунте. Невысокий куст, в высоту вырастает не более 70 см. На каждой кисти образуется от 6-7 плодов, гладких, удлинённой формы, жёлто-оранжевого цвета, сладкие, массой около 75 гр.

Лискин нос или Оранжевое сердце. Интересный сорт имеет красивую сердцевидную форму, слегка удлинённую с носиком, как у лисички. Плоды сочные, имеют классический томатный вкус. Отлично подходят для свежих салатов, но и для соусов и соков.

Банановые ноги, плодов на кустах завязывается очень много. Кусты вырастают очень крепкими. Плоды в форме сливок, чуть продолговатые, идеальны для консервирования, отлично подходят. Также могут хорошо хранится.

Красным красно, ранний гибрид. Вырастают раскидистые кусты, высотой до двух метров и более, особенно бывают высокие в теплицах. Устойчив к распространённым томатным болезням. Отлично подходит для консервации, идеален, благодаря тонкой плотной кожице. Требует регулярного формирования куста. Хорошо плодоносит даже в прохладное лето. Плоды ярко-красные, слегка приплюснутые, массой около 180-220 гр. Может хранится долго собранный урожай, без потери вкусовых качеств.