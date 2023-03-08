Проверенные временем помидоры, которые точно дадут хороший урожай

При выборе сорта, гибрида томатов для выращивания, каждый огородник, дачник прежде всего уделяет внимание на урожайность. Всем хочется выращивать томаты, которые дадут большой урожай.

Яблонька России, беспроблемный, некапризный. Очень обильно плодоносит, на одном кусту завязывается не менее 50 плодов одновременно. Этот томат отлично подходит для консервации, плоды в банках хорошо сохранятся и не лопнут.

Де Барао, неприхотливый, холодостойкий, теневыносливый. Урожай можно снимать с кустов в течении 90 дней до самых холодов. Также хороши в засолке, как и Яблонька России имеют толстую, плотную кожицу поэтому не лопнут в банке.

Данко – отличный сорт, его можно использовать как в засолке, так и в свежем виде, будет одинаково вкусно. Плодоносит в любых климатических условиях. Имеет очень тонкую кожицу, может трескаться при консервации. Плоды крупные, очень вкусные со сладкой мякотью и сильным ароматом.

Взрыв, сорт засухоустойчив, раннеспелый, низкорослый, в высоту достигает до 65 см. Требует пасынкование, формирования кустов, так как стебли сильно раскидистые. Помидоры красивые, аккуратные, круглые, красные, весом около 100 гр, хорошо подходят для засолки и консервации.